Manchester City x Club Brugge: Palpites e Estatísticas | Champions League 29/01

A Champions League 2024/25 está na sua última rodada da chamada "Fase de Liga" e se você busca por palpites para o jogo entre Manchester City e Club Brugge, está no lugar certo. A partida acontecerá no dia 29 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, e será crucial para as ambições de ambas as equipes no torneio.

O Manchester City, que não atravessa seu melhor momento na temporada, ocupa a 25ª posição na tabela e está fora da zona de classificação com apenas 8 pontos. Já o Club Brugge, com 11 pontos, está na 20ª posição, com boas chances de garantir a classificação aos playoffs.

Manchester City x Club Brugge: palpites do UOL Apostas