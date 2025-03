Feyenoord x Inter de Milão: Palpites, estatísticas e escalações | 05/03/2025

Depois de eliminar o Milan, o Feyenoord enfrenta outra equipe de Milão, a Internazionale, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 05 de março, às 14h45 (horário de Brasília) no Feyenoord Stadium, em Rotterdam.

A equipe do UOL Apostas traz as informações essenciais do confronto, como prováveis escalações, onde assistir, estatísticas das equipes, e é claro, os melhores palpites de Feyenoord x Inter de Milão. Veja a seguir!

Feyenoord x Inter de Milão: Palpites do UOL Apostas

A Inter de Milão é favorita para a partida e para seguir para as quartas de final da Liga dos Campeões. Porém, a equipe holandesa já surpreendeu uma equipe italiana e busca no primeiro jogo manter suas chances. Separamos algumas dicas de Feyenoord x Inter de Milão além do resultado final. São as seguintes: