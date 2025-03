Real Madrid x Atlético Madrid: Palpites, estatísticas e escalações | 04/03/2025

⚽️ Oblak; Molina, Giménez, Lenglet e Javi Galán; Giuliano, De Paul, Pablo Barrios e Lino; Antoine Griezmann e Julián Álvarez.

Técnico: Diego Simeone

Histórico entre Real Madrid x Atlético Madrid

A rivalidade entre as duas equipes é enorme. Mas há dois jogos marcados na história dos merengues. Afinal, venceram duas finais da Liga dos Campeões sob os rivais. A primeira, na temporada 2013/14, com o famoso gol de Sergio Ramos no minuto 93 para empatar o confronto e levar “la décima” após a prorrogação. O Real Madrid ainda conquistou outra “orelhuda” em cima do rival na temporada 2015/16.

Em todas as competições foram disputados 238 jogos entre as duas equipes, com ampla vantagem para o Real Madrid, com 117 vitórias, o Atlético venceu 59 vezes e a partida terminou empatada em 62 oportunidades.

📊 Estatísticas Real Madrid na Liga dos Campeões 2025