Benfica x Barcelona: Palpites, Odds e Estatísticas - Champions 05/03

Benfica x Barcelona: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1. Handicap 1:0: Barcelona (1:0) — 3.10 na Alfa.bet.

Handicap 1:0: Barcelona (1:0) — 🎯 Palpite 2. Total de Gols: Mais de 3.5 — 2.07 na Superbet.

Total de Gols: Mais de 3.5 — 🎯 Palpite 3. 1º Gol e Resultado: Barcelona e Mais de 3.5 — 3.53 na Esportes da Sorte.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O Benfica vem de um empate emocionante com o Mônaco, garantindo a classificação para as oitavas de final após um jogo de seis gols. A equipe portuguesa mostrou resiliência e capacidade ofensiva, com destaque para Kökçü e Pavlidis, que marcaram gols importantes.

Já o Barcelona confirmou sua vaga nas oitavas com um empate contra a Atalanta, terminando a fase de classificação em 2º lugar. Com um elenco talentoso e um técnico experiente em Hansi Flick, o time catalão busca avançar na competição e sonha com o título da Champions League.

Veja a seguir nossos palpites para o jogo

O confronto promete movimentar o mercado de apostas, oferecendo boas oportunidades para os apostadores. Confira nossas análises para os palpites recomendados: