Barcelona de Guayaquil x Corinthians Palpite - Onde Assistir e Escalações - 05/03

A equipe também avançou para a terceira fase da pré-Libertadores ao passar pelo El Nacional, também do Equador, com 2x1 no placar agregado (empate em 1x1 e uma vitória por 1x0).

O Corinthians, por sua vez, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, que garantiu a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Na fase anterior da Libertadores, o Timão eliminou o Universidad Central da Venezuela com um placar agregado de 4 a 3. A equipe vem em grande fase com seus jogadores de ataque sendo decisivos.

Justificativa dos Palpites: Barcelona de Guayaquil x Corinthians

Veja a nossa análise que justifica cada palpite para o confronto entre Corinthians e Barcelona, no Equador:

Empate na partida

Ambas as equipes vivem um bom momento e possuem elencos competitivos. Jogando fora de casa, o Corinthians deve adotar uma postura mais cautelosa, enquanto o Barcelona tentará impor seu ritmo. Para o Corinthians, não compensa correr riscos, pois contará com a força de sua torcida no jogo de volta. A tendência é de um jogo equilibrado, com chances de terminar empatado.