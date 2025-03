Club Brugge x Aston Villa: Palpites, estatísticas e escalações | 04/03/2025

Palpite 1: Dupla Chance - X2 - 1.46 na RealsBet

Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Sim - 1.79 na Esporte da Sorte

Palpite 3: Watkins - Marcar a qualquer momento - 2.90 na Superbet

*Estas odds foram registradas no momento de publicação do conteúdo. Lembre-se de que as cotações das bets são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento.

Dupla Chance - X2 (Baixo Risco)

Como você verá ao final do nosso artigo, o Aston Villa é favorito para o confronto, mas não por muito. Afinal, o Brugge joga em casa e já surpreendeu ao eliminar a atual campeã da Liga da Europa, a Atalanta, e venceu a equipe inglesa na 4ª rodada. Contudo, o Aston Villa fez a oitava melhor campanha na fase de classificação e ganhou ritmo, podendo ter mais sorte ao retornar à Bélgica. Então uma aposta de baixo risco é a de vitória do time visitante ou empate, com odd de 1.46 na RealsBet.

Ambas as equipes marcam - Sim (Médio risco):

Nas duas partidas dos playoffs da Liga dos Campeões, a equipe da casa foi vazada. E nos oito jogos da fase de classificação, o Brugge levou 11 gols. Além de uma defesa frágil, o Aston Villa marcou 13 gols nos oito jogos da fase anterior. Por esses motivos, a odd de 1.79 para ambas as equipes marcarem é uma boa oportunidade para os apostadores.