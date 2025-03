Barcelona x Real Sociedad: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir - LaLiga - 02/03

Depósito por Pix Apostar agora Análise Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Barcelona x Atlético Madrid: Palpites do UOL Apostas

🎯 Palpite 1: Total de Escanteios: Menos de 9.5 — 1.87 na Alfa.bet.

Total de Escanteios: Menos de 9.5 🎯 Palpite 2. Handicap: Barcelona -2 — 2.95 na Novibet.

Handicap: Barcelona -2 🎯 Palpite 3. Time da Casa - Total: Acima de 3.50 — 3.60 na F12.Bet.

*As odds podem sofrer alterações a qualquer momento. Verifique as cotações mais atualizadas nas casas de apostas.

O Barcelona vem de uma vitória importante sobre o Las Palmas, por 2 a 0, na 25ª rodada da LaLiga. Os gols foram marcados por Dani Olmo e Ferran Torres, que entraram no segundo tempo e deram a volta no placar. Com essa vitória, o Barça retomou a liderança da competição, ultrapassando o Atlético de Madrid.

Já a Real Sociedad venceu o Leganés por 3 a 0 em sua última partida, mostrando um futebol mais consistente e eficiente. A equipe busca manter essa boa fase para tentar surpreender o líder da competição.