Bayern x Leverkusen: Palpites, Odds e Estatísticas - Champions 05/03

As oitavas de final da Champions League 2024/25 terá um confronto de tirar o fôlego entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, que se enfrentam no próximo dia 5 de março, às 17h (horário de Brasília), no Allianz Arena, em Munique.

O Bayern, que terminou a fase de classificação em 12º lugar, busca consolidar sua campanha na competição, enquanto o Leverkusen, que chegou às oitavas após uma vitória convincente sobre o Sparta Praga, tenta surpreender e seguir adiante. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na Champions League, tornando o duelo ainda mais imprevisível.

O Bayern chega como favorito, mas o Leverkusen, comandado pelo experiente Xabi Alonso, não será um adversário fácil. Confira as análises, estatísticas e os melhores palpites para este duelo!