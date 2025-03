PSV x Arsenal: Palpites e Estatísticas - Champions 04/03

As oitavas de final da Champions League 2024/25 prometem um confronto emocionante entre PSV e Arsenal, que se enfrentam no próximo dia 4 de março, às 17h00 (horário de Brasília), no Philips Stadion, na Holanda.

O Arsenal, que terminou a fase de grupos em 3º lugar, busca consolidar sua campanha na competição, enquanto o PSV, que chegou às oitavas após uma vitória dramática sobre a Juventus, tenta surpreender e seguir adiante.

O Arsenal é o favorito para vencer, mas será que o PSV conseguirá usar o fator casa para virar o jogo a seu favor? Confira as análises, estatísticas e os melhores palpites para este duelo!