Juventus empata com o Brugge fora de casa e perde chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões

A Juventus desperdiçou uma boa chance de entrar no G8 da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe italiana empatou sem gols com o Club Brugge, no estádio Jan Breydel, em Bruges, na Bélgica, pela sétima rodada do torneio europeu.

Com o resultado, a Juve segue na 14ª colocação, com 12 pontos, um a menos que o Aston Villa, primeiro time dentro do G8. O Brugge tem uma unidade a menos e ocupa a 18ª posição.

A Juventus vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Italiano. No sábado, às 14h (de Brasília), a equipe visita o líder Napoli. O Brugge joga no mesmo dia contra o Kortrijk pelo Campeonato Belga.