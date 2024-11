Cruzeiro x Grêmio: Palpites, estatísticas e escalações | 27/11/2024

Histórico entre Cruzeiro x Grêmio

Olhando para trás, nos últimos três anos, Cruzeiro x Grêmio se enfrentaram sete vezes, com três vitórias dos mineiros, duas vitórias dos gaúchos e dois empates. No 1º turno do Brasileirão 2024, a Raposa venceu por 2x0 jogando fora de casa.

Onde assistir Cruzeiro x Grêmio - 27/11/2024

Cruzeiro x Grêmio se enfrentarão no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h (horário de Brasília). E você pode assistir à partida no Premiere (pay-per-view) e também no Sportv (TV por assinatura).

A equipe de arbitragem é liderada por Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo da Costa. O VAR será operado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.



*** Seja responsável ao apostar! Jogos de azar são para entretenimento e devem ser feitos com equilíbrio. Não arrisque mais do que pode perder. Apenas maiores de 18 anos podem participar dessa diversão.