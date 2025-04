Internacional x Cruzeiro Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 06/04

Jogando em casa, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos e média de 1.86 gols por jogo do Internacional.

O Cruzeiro, por outro lado, venceu apenas 2 dos últimos 10 como visitante. A equipe mineira tem dificuldades defensivas, sofreu gols em todos os últimos 10 jogos fora. Por isso, essa combinação favorece o resultado final para o Internacional.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols

Apesar da força do ataque colorado, o padrão recente entre as equipes mostra partidas com poucos gols. Quatro dos últimos cinco confrontos terminaram com menos de três gols no placar final.

Estatisticamente, 71% dos jogos do Cruzeiro e 70% dos jogos do Internacional terminaram com menos de 2.5 gols. A tendência é de confronto amarrado, decidido nos detalhes.