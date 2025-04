Sport x Palmeiras no Brasileirão: Palpite, onde assistir e escalações (06/04)

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

🎯Palpite 3: Marcar a qualquer momento - Vitor Roque (Alto Risco)

Contratação de peso do Verdão para esta temporada, o atacante Vitor Roque ainda não balançou as redes pelo Palmeiras. Se analisarmos os dados friamente, então não faríamos a aposta no gol do camisa 9 palmeirense, certo?

Contudo, o futebol é um esporte tão emocionante que é preciso ir além dos números. Todos acreditamos que o gol de Vitor Roque pelo Palmeiras vai sair em algum momento, não é mesmo? Então, por que não apostarmos que o centroavante vai balançar as redes do Sport neste duelo? Fica a dica, que entendemos ser bem valiosa!

Onde assistir Sport x Palmeiras

Pela segunda rodada do Brasileirão, Sport x Palmeiras se enfrentam na Ilha do Retiro, em Recife, no dia 06/04, às 18:30. O jogo terá a transmissão da Record (TV aberta), da CazéTV (streaming), e do Premiere ​(pay-per-view).