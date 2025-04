Fluminense x RB Bragantino: Palpite, Onde Assistir e Estatísticas - Série A 06/04

🎯 Palpite 2. 1º Gol: Fluminense — 1.68 na Superbet (risco baixo)

Jogando no Maracanã e pressionado por uma reação, o Fluminense deve começar o jogo com tudo.

Com Cano e Arias no ataque, a aposta no time carioca abrir o placar é consistente.

🎯 Palpite 3. 1º Tempo - Resultado: Fluminense — 2.48 na Esportes da Sorte (risco médio)

O Fluminense tem tradição de começar bem em casa, enquanto o Bragantino tende a demorar para engrenar em jogos fora.