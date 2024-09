Diretora da Betsul explica condições para obter a licença para bets no Brasil

Segundo Joberto Porto, advogado da Betsul, a apresentação do pedido de licença para atuar no país é apenas o "ponto de partida" para que as bets estejam regularizadas para funcionar em 2025.

"Entre agosto e dezembro, as empresas solicitantes terão que cumprir com uma série de requisitos", ele explica. "São muitos detalhes a serem ajustados, incluindo políticas de pagamento, entre outras exigências. Por agora, as instituições terão que buscar soluções para apresentar as certificações necessárias, definir políticas, construir sedes no Brasil, entre outras tarefas", completa.

De acordo com Andréia Oliveira, todos esses critérios estabelecidos pela nova regulamentação devem oferecer maior proteção aos jogadores, garantindo que apenas as empresas com boa governança corporativa e adaptadas à complexidade e risco do setor sejam autorizadas a operar no Brasil.

Afinal, somente bets que tenham sede e atendimento no Brasil, que tenham políticas de prevenção à lavagem de dinheiro, que promoverem o Jogo Responsável e que garantirem a integridade das apostas receberão as licenças de jogo do Ministério da Fazenda.

Previsão é que licenças gerem mais de R$3 bilhões ao governo em 2024