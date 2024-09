Como o Governo vai combater as casas de apostas ilegais no Brasil

O objetivo é que o acordo de colaboração entre o BC e o Ministério da Fazenda seja firmado até o fim do ano, de modo a bloquear as remessas financeiras para os sites que se tornarão ilegais a partir de janeiro de 2025.

Além dessa articulação com o Banco Central, o Ministério da Fazenda também negocia acordos com as plataformas de mídia orgânica e paga na Internet com o objetivo de solicitar a derrubada de anúncios de sites ilegais de apostas. A SPA já está em contato com o Google, Meta (Facebook e Instagram) e Kawai.

O objetivo dessa articulação é contar com o apoio dessas plataformas para que elas possam derrubar os sites de apostas não-legalizados.

Marcador diferencia sites legais e ilegais

As bets autorizadas a atuar, que já entraram com o pedido para receber a licença de atuação no Brasil, receberão o domínio "bet.br", exclusivo para essas marcas. Portanto, o domínio será o marcador usado para diferenciar os sites autorizados dos não-autorizados e, com isso, as plataformas poderão derrubar as bets ilegais.

Por fim, o Ministério da Fazenda analisa também entrar em articulação com as empresas de telecomunicações para solicitar a derrubada de endereços de sites de apostas ilegais. A SPA, inclusive, não descarta solicitar a retirada dos sites pela via judicial, caso as empresas de telecomunicações não façam a retirada sob pedido.