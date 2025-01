Coca-Cola recolheu produtos por excesso de clorato; o que substância causa?

A maioria dos produtos afetados e não vendidos já foi retirada das lojas e continuamos tomando medidas para retirar os produtos que permanecem no mercado. Coca-Cola, em pronunciamento

Altas concentrações de clorato foram detectadas pela primeira vez em alimentos e bebidas em 2014. Análise feita por um laboratório de controle oficial aconteceu por coincidência. No ano seguinte, a EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar) alertou que as concentrações eram altas e com potenciais riscos à saúde.

Quais os riscos da contaminação de clorato?

Afeta tireoide e hemoglobina. "Os riscos de ingestão de clorato se apresentam principalmente em pessoas com deficiência de iodo pré-existente, pois nesses casos o clorato inibe a função da tireoide. Além disso, ele pode oxidar a hemoglobina, reduzindo a capacidade de o sangue transportar oxigênio", diz Montes.

Órgãos oficiais regulamentam quantidade máxima. Concentração permitida é de 0,01 mg/kg para todos os produtos alimentícios da Europa, onde aconteceu o recolhimento dos lotes da Coca-Cola. No Brasil, o limite estabelecido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desde 2021 é de 0,7 mg/L.

Risco é maior em crianças e bebês. É considerada alta concentração qualquer valor acima do indicado pelos órgãos oficiais. Vale lembrar que é possível alcançar as taxas com o consumo a longo prazo, pois a substância se acumula no organismo.