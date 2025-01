Conheça 7 benefícios do pickleball e pratique o esporte no UOL no Verão

Um deles, publicado no Frontiers in Psychology revela que praticantes de pickleball relataram maior satisfação com a vida, redução de sintomas de depressão e maior senso de pertencimento social.

De acordo com Netto, a combinação de interação social e esforço físico moderado torna esse esporte uma ferramenta poderosa para o equilíbrio emocional. "Sem contar que traz o conceito de meditação ativa, uma vez que exige mais foco no momento presente, ajudando as pessoas a deixarem os problemas de lado", acrescenta Guerreiro.

3. Promove integração e socialização

Por ter uma velocidade de bola mais baixa em comparação com outros esportes de raquete, o pickleball é mais inclusivo e acessível para pessoas de diferentes idades e condições físicas. Além disso, o baixo custo da bola e das raquetes facilita a experimentação pelo público em geral. "A quadra também é menor e pode ser adaptada para aproveitar espaços que já existem", explica Netto.

As partidas criam um ambiente descontraído, favorecendo a formação de laços entre os jogadores e ajudando a reduzir o sentimento de solidão. Essa interação é especialmente importante para o bem-estar mental, principalmente em pessoas mais velhas. O caráter comunitário do esporte, com torneios e encontros sociais, reforça o senso de pertencimento e conexão, inclusive entre diferentes gerações, como pais e filhos ou avós e netos.

4. Oferece menos impacto nas articulações

Em comparação com outros esportes que envolvem saltos e longas corridas, o pickleball exige movimentos menos intensos devido ao tamanho reduzido da quadra, o que diminui a pressão sobre as articulações. Além disso, a raquete e a bola leve ajudam a reduzir o esforço e o impacto nos punhos e cotovelos, minimizando o risco de lesões.