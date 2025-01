10 benefícios do açaí para a saúde: veja como consumir e se engorda

Esse predicado foi confirmado através de um estudo realizado na Universidade Federal do Pará, que comparou dois grupos de cobaias, um que tomava uma bebida à base da fruta e outro que não ingeria esse alimento. Depois de 12 semanas, os pesquisadores constataram que o primeiro teve uma queda no LDL, o colesterol ruim, o que não aconteceu no segundo. Os louros nesse caso vão para os fitoesteróis e as antocianinas. A primeira compete com o colesterol na hora da digestão, diminuindo a absorção das moléculas prejudiciais. Já a segunda combate a oxidação do LDL, o que evita a formação de placas nos vasos sanguíneos.

4. Protege o coração e melhora a circulação

Imagem: iStock

Além de ser inimigo do colesterol ruim, o que já é um ganho e tanto para a saúde do peito, ele tem substâncias que ajudam a afastar a aterosclerose, o endurecimento dos vasos, controlando a pressão alta e melhorando a circulação sanguínea. Foi isso o que mostrou um estudo publicado no periódico científico Atherosclerosis, da Sociedade Europeia de Aterosclerose.

5. Fornece energia