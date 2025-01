Transei sem proteção: quando faço o teste de gravidez? O de farmácia falha?

O teste de sangue é mais sensível porque a concentração de hormônio é maior no sangue do que no xixi. A análise do sangue determina ainda a concentração do beta-HCG, que ajuda a determinar se a gestação está progredindo ou não —no início da gravidez, a quantidade do hormônio dobra a cada 48 horas.

Fontes: Silvana Quintana, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; Carlos Alberto Politano, doutor e mestre em Tocoginecologia

*Com informações de matéria de fevereiro de 2019