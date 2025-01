'Me ignoravam': pessoas com deficiência têm risco maior de suicídio

Autistas têm três vezes mais riscos

Estima-se que, no mundo, 62,1 milhões de pessoas tenham autismo, sendo que 2,7 milhões sejam brasileiros. O que pouca gente sabe é que autistas têm grandes riscos de tentar suicídio.

Um estudo de 2021 mostra que a população com TEA (Transtorno do Espectro Autista) tem três vezes mais riscos de se engajar no comportamento suicida em comparação a uma pessoa sem a condição. "Quanto mais limitações e vulnerabilidades uma pessoa enfrenta, maior é o sofrimento emocional e os riscos associados", diz Camila Corrêa Matias Pereira, pesquisadora e pós-doutora pela Universidade do Quebec em Montreal e Universidade de Sherbrooke, ambas do Canadá, não envolvida no estudo.

Sinais como irritabilidade, agitação, falta de sono, mudanças drásticas de humor, sensação de encurralamento podem ser um indicativo de alerta, de acordo com Aline Conceição Silva, professora do departamento de enfermagem materno-infantil e psiquiátrica da Escola de Enfermagem da USP.

"Mas todos os sintomas precisam ser avaliadas por profissionais capacitados, pois muitos desses sinais estão presentes também enquanto reações ou mecanismos de enfrentamento no TEA. Nesse sentido, os sinais precisam ser avaliados com cautela para evitar superestimar ou subestimar alertas", diz Silva.

De olho em ajudar nessa identificação, estudantes, professoras e pesquisadores do curso de enfermagem da UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) e do CEPS (Centro de Educação em Prevenção e Posvenção do Suicídio) da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, adaptaram e traduziram uma cartilha produzida originalmente pelas pesquisadoras da Associação Americana de Suicidologia, Lisa Morgan e Brenna Maddox.