O que acontece no seu corpo quando você bebe álcool grávida

Converse com o pediatra ou seu médico (clínico ou obstetra) para saber quais seriam as melhores estratégias no seu caso para tomar um drinque, sem prejudicar a saúde de seu bebê.

Fontes: Aurélio Costa, médico ginecologista do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), tem mestrado em saúde materna e doutorado em ginecologia (Unicamp); Erikson Furtado, psiquiatra, professor aposentado de medicina do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP, tem mestrado e doutorado pela Universidade de Heidelberg (Alemanha); e Helenilce de Paula Fiod Costa, médica neonatologista, mestre em pediatria (Unifesp) e coordenadora do Grupo de Trabalho sobre TEAF (Transtorno do Espectro Alcoólico Fetal) da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) e do Núcleo de Estudos sobre o mesmo tema na SP-SP (Sociedade de Pediatria de São Paulo). Revisão técnica: Helenilce de Paula Fiod Costa.

Referências: com informações de UOL; Opas (Organização Pan-Americana de Saúde); CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

