Chá para infecção urinária: 6 receitas para combater dores e ardência

Como preparar

Ferva 250 ml de água e adicione duas colheres (café) de cúrcuma, mantendo abafado por cerca de 10 minutos.

Suco de cranberry é grande aliado contra infecção urinária

Mesmo com algumas pesquisas feitas com chás, a bebida com maior comprovação científica na prevenção e auxílio do tratamento para infecção urinária é o suco de cranberry.

Existem vários estudos com a planta que contém uma substância chamada proantocianidina, apontada como responsável por suas propriedades terapêuticas, que inibiriam a aderência de bactérias ao trato urinário.

Além disso, a bebida da fruta é rica em vitamina C, que torna a urina mais ácida, reduzindo a capacidade de as bactérias viverem nela. Numa revisão sistemática e metanálise recente publicada no periódico Plos One, estabeleceu-se que o consumo de cranberry —tanto suplementos, como chás e a fruta em si—, reduziu em 30% o risco de infecção urinária nas populações mais suscetíveis à doença.