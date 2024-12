Ela divide opiniões no Natal: 5 razões para você dizer sim para a uva-passa

Este é outro benefício do resveratrol. "Existem estudos mostrando que o consumo diário de fontes deste composto pode auxiliar na redução do risco de câncer", diz a nutricionista Nayara Massunaga, do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional (IBNF).

Isto porque ele age como antioxidante, prevenindo contra o envelhecimento e o mau funcionamento das células de nosso organismo.

3. Previne contra doenças neurológicas

Aqui, a culpa também é do resveratrol. "Há evidências de que este composto bioativo possa reduzir o risco de problemas neurodegenerativos, como doença de Alzheimer", continua Nayara.

4. Sacia e reduz o risco de obesidade

O resveratrol também pode diminuir o risco de alterações metabólicas, prevenindo assim doenças como a obesidade. Além disso, as fibras presentes na uva-passa saciam e auxiliam no bom funcionamento do sistema digestivo, o que previne o sobrepeso.