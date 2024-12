Carteira de vacinação: o que fazer se perdi? Tem que tomar vacinas de novo?

No caso do indivíduo que quiser a declaração por escrito, dizendo que tomou tais vacinas, será necessário procurar o serviço onde a pessoa foi vacinada e tentar obter uma declaração, mas a própria carteira de vacinação já é um comprovante.

O que fazer se perdi minha carteira de vacinação?

O Ministério da Saúde recomenda ao paciente que perdeu o cartão de vacina que procure o posto de saúde onde habitualmente recebe as doses para resgatar o histórico de vacinação e fazer a segunda via do documento.

Pode ser que haja dificuldade em achar os registros anteriores dependendo do local devido à informatização do sistema público ter começado há poucos anos. A informatização ainda não é uniforme em todos os lugares do Brasil.

Caso não seja possível recuperar esse histórico, um novo esquema vacinal poderá ser iniciado. O profissional da unidade de saúde fará uma avaliação considerando a faixa etária do indivíduo e as vacinas recomendadas para a sua idade, e procederá com a vacinação e agendamento de possíveis doses subsequentes.

Como tirar a segunda via da carteira de vacinação?

Em caso de necessidade de obtenção de uma segunda via, o cidadão deverá ir à unidade de saúde na qual foi vacinado e se informar sobre a existência de registro da(s) vacina(s). Na identificação das informações de vacinação, o profissional do serviço de saúde irá disponibilizar um novo comprovante.