Leucemia de Susana Vieira não tem cura, mas tem controle; entenda

Aos 81 anos, Susana Vieira esbanja alegria de viver. Talvez seja por isso que muita gente foi surpreendida por uma entrevista exibida pelo Fantástico no último domingo (19), na qual ela fala sobre como lida com uma doença ainda incurável, a leucemia linfocítica crônica, desde 2015.

"É óbvio que, à medida que você vai ficando com mais idade, fica mais preocupada. [Mas] estou em paz", declarou a atriz, que também foi diagnosticada com anemia hemolítica autoimune. "A disciplina é o que me trouxe até hoje. Com 81 anos, isso é disciplina, é ginástica, é mental", declarou ela à atração dominical.

O que é leucemia linfocítica crônica

A leucemia é um tumor líquido nas células do sangue e afeta os linfócitos, células de defesa do organismo. A leucemia linfocítica crônica é o tipo mais comum desse câncer, representando cerca de 30% dos casos de todas a leucemias diagnosticada no Brasil, conforme explicou Caroline Aquino Moreira-Nunes, professora do Laboratório de Farmacogenética da UFC (Universidade Federal do Ceará) e diretora do laboratório de Biologia Molecular do Grupo Clementino Fraga, em Fortaleza (CE), em entrevista a VivaBem em fevereiro.