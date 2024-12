Lula: quais os riscos de pancadas na cabeça e o que podem causar?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça (10) para drenagem de um sangramento dentro do crânio após sentir dores de cabeça. Segundo o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, Lula passa bem após o procedimento e segue monitorado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O que aconteceu com o presidente?

Sangramento é consequência de queda que Lula sofreu em 19 de outubro, diz equipe médica. Na data, ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e bateu a cabeça. O presidente voltou a sentir fortes dores de cabeça no fim da tarde de ontem, após encontro com os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Planalto.

Os sintomas têm ligação com a região afetada pela pancada. Lula sofreu "um ferimento corto-contuso [pancada que corta a pele] na região occipital da cabeça", informou na ocasião o Sírio-Libanês. A região occipital está localizada na base da traseira do crânio. Internamente, nesta área está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto na região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça.