Tombo de Lula: o que é ferimento corto-contuso e onde fica região occipital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada no final da tarde deste sábado (19), que causou um ferimento corto-contuso na região occipital da cabeça, segundo o boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês. Ele foi atendido na unidade de Brasília e, segundo aliados, não perdeu a consciência.

O que esse ferimento significa?

A região occipital está localizada na parte de trás do crânio, na base da cabeça. Internamente, ao se falar da parte cerebral, é uma área crucial para a visão, explica o neurocirurgião Jamil Farhat Neto. "É onde está localizado o córtex visual do cérebro, que processa as informações visuais enviadas pelos olhos. Um trauma de alto impacto nessa região pode afetar a visão ou causar sintomas como tonturas e dores de cabeça", ele diz.

Já um ferimento corto-contuso é produzido por uma contusão (machucado) que vai cortar a pele. Guilherme Torezani, neurologista do Hospital Icaraí, acrescenta que, nesses casos, a lesão é provocada por um objeto não afiado. "Ocorre, por exemplo, se você bate a cabeça na quina de uma mesa ou no meio-fio", exemplifica.