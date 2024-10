Queda como a de Lula traz risco de lesão a longo prazo, diz neurocirurgião

A longo prazo, e aqui eu falo de meses, o paciente pode apresentar alteração de marcha progressiva, incontinência urinária e também um quadro de confusão mental. Então vale a pena seguir de perto o presidente. Provavelmente, ele realizará exames de controle daqui a duas ou três semanas, uma tomografia de crânio para verificar se surgiu alguma lesão adicional.

[O acompanhamento médico deve ser de] Um mês para descartar a formação de hematoma subdural crônico e de três a seis meses para descartar o surgimento de uma hidrocefalia de pressão normal secundária ao trauma de crânio.

O petista levou pontos na região da nuca e cancelou a viagem à Rússia, onde participaria da reunião de cúpula do Brics.

Quando a parte posterior da cabeça atinge o solo, o crânio, que é uma estrutura rígida que protege o sistema nervoso central, gera uma aceleração de maneira que o cérebro tende a permanecer fazendo o mesmo movimento que a queda. Contusões internas podem acontecer.

Pacientes com 60 anos ou mais também podem apresentar, no decorrer do tempo, além dessa coalescência de contusão cerebral, ou seja, um machucado no tecido cerebral que vem a se manifestar nos próximos dias, a formação do que chamamos de hematoma subdural crônico, que pode aparecer de duas a três semanas depois do trauma. Por isso que uma viagem internacional, sobretudo com tanto tempo de voo, obviamente não faz sentido nesse momento. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião

