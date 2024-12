Craniotomia: como é o procedimento ao qual Lula foi submetido?

O presidente Lula foi submetido a uma craniotomia para a drenagem de uma hemorragia intracraniana na madrugada desta terça (10), informou o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ele está internado na UTI.

Como é a craniotomia?

A cirurgia consiste na remoção de uma parte do osso craniano, ou seja, da cabeça, para permitir o acesso dos médicos ao cérebro. Fernando Gomes, presidente de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo, explicou em entrevista a VivaBem que, geralmente, ela ocorre com o paciente sob anestesia geral.

Este tipo de cirurgia é utilizado para tratar diversas condições neurológicas. Entre elas, tumores cerebrais, hemorragias intracerebrais —como a de Lula—, lesões traumáticas, infecções e malformações vasculares. O presidente sofreu uma queda no banheiro no dia 19 de outubro e precisou levar cinco pontos.