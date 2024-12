Melhora absorção dos nutrientes: veja 6 benefícios do óleo de algodão

Melhora a absorção dos nutrientes

O óleo de algodão contribui com a absorção de nutrientes no intestino por ter ômega 6 e ômega 9. Esses ácidos graxos desempenham um papel importante na saúde das membranas celulares e na função do sistema digestivo.

Quando consumido com moderação, o óleo de algodão pode facilitar o processo de digestão, melhorando a absorção de vitaminas lipossolúveis (como as vitaminas A, D, E e K), que são essenciais para diversas funções corporais, incluindo a saúde da pele, dos ossos e do sistema imunológico.

Ajuda no funcionamento do intestino

Pode também auxiliar na digestão e regular o trânsito intestinal. O óleo de algodão ajuda a lubrificar as paredes intestinais, o que pode prevenir a constipação e facilitar a evacuação.

Contraindicações

O óleo de algodão não é recomendado para indivíduos com alergia ao algodão, pois pode causar reações alérgicas.