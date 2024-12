Medo da roupa de segunda mão? Veja como lavar e evitar germes

Os micróbios da pele podem viver nos aminoácidos do suor, bem como no óleo sebáceo liberado pelos folículos capilares e nas proteínas das células da pele, todos os quais são depositados nas roupas quando as usamos.

Além disso, pesquisas mostram que muitos germes patogênicos - como E coli, Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes - podem sobreviver nas roupas por meses quando mantidas em temperatura ambiente. Os germes em roupas de algodão ou de fibras mistas permaneceram vivos por até 90 dias. Porém, em tecidos de poliéster, esses germes sobreviveram por até 200 dias. A maioria das espécies bacterianas sobreviveu melhor nos tecidos quando a umidade do ar estava alta. Isso sugere que, para minimizar o crescimento de germes, as roupas devem ser armazenadas em um ambiente seco.

Embora seja difícil dizer o quão grande é o risco de contrair uma doença por causa de roupas de segunda mão (já que nenhum estudo foi feito até o momento), pessoas imunocomprometidas provavelmente correm o maior risco. Se você tem um sistema imunológico debilitado, deve tomar mais cuidado antes de usar roupas compradas de segunda mão.

Como lavar adequadamente roupas de segunda mão

A maioria dos micróbios precisa de água para crescer. As áreas da pele que tendem a ficar úmidas, como as axilas, os pés e as áreas genitais, tendem a ter o maior número e a maior diversidade de espécies de micróbios. Os tecidos que tiverem entrado em contato com essas regiões serão os mais contaminados. Juntamente com os fluidos corporais, as roupas também podem ser contaminadas com vestígios de restos de comida. Isso também pode funcionar como uma fonte de crescimento para qualquer bactéria ou fungo presente.

É por isso que lavar roupas de segunda mão é tão importante para evitar o crescimento de germes e reduzir o risco de infecção. Um estudo sobre roupas de segunda mão contaminadas com o parasita da sarna constatou que a lavagem das roupas eliminou todos os parasitas presentes.