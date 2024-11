Jabuticaba ajuda a regular intestino e pressão; veja 11 benefícios

Seu tamanho é inversamente proporcional ao da lista de ganhos que ela oferece ao organismo. Os benefícios da jabuticaba vão de ajudar na perda de peso ao combate ao câncer, passando pela prevenção do envelhecimento precoce e redução do risco de Alzheimer. Além disso, a casca, desprezada por muita gente, está por trás de boa parte desses efeitos. Conheça algumas das razões pelas quais o alimento merece um lugar no seu cardápio:

1. Melhora o funcionamento do intestino

A jabuticaba é rica em fibras, que ajudam na regulação do intestino. São aproximadamente 2,3 gramas em 100 gramas, o que corresponde a 20 unidades —a recomendação diária desse nutriente é entre 25 e 30 gramas. As fibras estão principalmente na casca, mas é bom acompanhá-las com a ingestão de água, ou poderão levar ao efeito contrário, provocando inchaço, gases e constipação. Com esse nutriente, mas sem água, o bolo fecal fica mais volumoso, mas muito ressecado, e tem dificuldade para sair do corpo.

2. Combate o excesso do colesterol "ruim"

Mais um ponto para as fibras. Elas reduzem a absorção desse tipo de gordura pelo organismo e facilitam a sua eliminação. Além disso, a fruta conta com compostos fenólicos, como a antocianina, a quercetina, o ácido elágico e o ácido gálico, substâncias que já demonstraram ter a capacidade de combater o acúmulo do LDL, o colesterol "ruim".