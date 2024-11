Suco de beterraba com cenoura turbina a libido e o desempenho físico

Mistura clássica nos cardápios de lanchonetes saudáveis, o suco de beterraba com cenoura não passa despercebido: tem cor vibrante, sabor característico e é muito nutritivo.

Se você nunca provou a combinação, saiba que há vários bons motivos para experimentar a bebida que refresca os dias de calor.

A beterraba se destaca como fonte de manganês, potássio e folato. Além disso, contém vitaminas C e do complexo B, ácido fólico, carotenoides e betacaroteno. Um dos superpoderes do alimento é que ele é incrivelmente rico em nitratos.