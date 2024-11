Facilita digestão e tem efeito diurético: os benefícios do chá de aroeira

É benéfico para a saúde cardiovascular

O consumo de chá de aroeira, rico em antioxidantes como os flavonoides, protege o sistema cardiovascular ao reduzir o estresse oxidativo e melhorar a circulação sanguínea. Além disso, pode contribuir para a redução dos níveis de colesterol LDL (considerado "ruim"), ajudando a prevenir a aterosclerose (acúmulo de placas de gordura).

Apoio ao sistema imunológico

Os antioxidantes presentes no chá de aroeira desempenham um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. Eles combatem os radicais livres no organismo, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células do sistema imunológico.

Tem efeito diurético

A bebida pode aumentar a produção de urina, o que é benéfico para a saúde do trato urinário. Isso porque elimina toxinas e bactérias, promovendo a saúde renal e urinária.