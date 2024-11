Acalma a ansiedade e alivia dores: os benefícios do chá de lavanda à saúde

Pode aliviar dor de cabeça

A lavanda é eficaz no alívio da cefaleia tensional, podendo ser usada tanto na forma de infusão de óleos essenciais quanto no consumo de chás preparados com suas flores. Ela tem propriedades calmantes e atua como um analgésico natural.

Possui ação anti-inflamatória

Contém propriedades anti-inflamatórias que contribuem para a redução da inflamação no corpo, o que alivia diferentes tipos de dores.

Faz bem para a digestão

Ajuda no alívio de problemas digestivos, como cólicas e indigestão, ao relaxar os músculos do trato gastrointestinal. Também estimula a produção de bile, ajudando na digestão de gorduras e melhorando a absorção de nutrientes.