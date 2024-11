Este é o melhor chá para memória e seu consumo contínuo protege o cérebro

Para aumentar o nível de alerta e concentração, o café é a primeira bebida que vem à mente, certo? Mas ele não é a única com ação estimulante. Nativo da China e da Índia, o chá verde também tem cafeína e ajuda a deixar as pessoas mais alertas. Além disso, melhora a fixação, memória e atenção.

Ele é produzido a partir das folhas da planta Camellia sinensis e é bastante consumido, apesar de ser um pouco amargo. Além de cafeína, o chá verde tem antioxidantes, aminoácidos, vitaminas B, E, C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro.

Diferencial está na combinação

De acordo com um estudo publicado em 2017 no periódico Phytomedicine, os efeitos do chá verde não são atribuídos a uma única substância da bebida, pois os benefícios para a cognição são observados sob a influência combinada da cafeína e da L-teanina, enquanto a administração separada de qualquer uma delas apresenta um impacto menor.