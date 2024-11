Roncos na barriga: conheça 7 motivos que podem causar os barulhos

1. Fome e o processo digestivo

Ficar muito tempo sem comer ou pular refeições faz com que surja aquele barulho característico no estômago. Mas você já parou para pensar por que isso acontece?

Primeiramente, é importante entender que a digestão é um processo complexo. O cérebro se comunica com o intestino por meio de um nervo conhecido como vago e informa que a refeição deve acontecer em breve. Com isso, aumentam as substâncias que estimulam a secreção do ácido estomacal e do movimento intestinal.

Com o estômago vazio, o barulho fica ainda mais alto, já que não há comida para absorver o ruído.

2. Gases