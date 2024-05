Dieta de Gisele Bündchen: quais alimentos compõem mudança radical da modelo

À jornalista Renata Capucci, Gisele contou que tinha uma rotina nada regrada e não se preocupava com hábitos saudáveis. "Eu tomava café todo dia, começava a manhã com um café gigante. Eu fumava, na época. Bebia álcool toda noite — porque eu estava o dia inteiro tomando café, aí, chegava a noite [...], eu bebia uma tacinha de vinho para conseguir descansar e desligar."

Hoje, ela descarta fazer dietas restritivas — no passado, foi vegetariana e teve um período crudívoro — só comia alimento crus ou aquecidos em até 40ºC. "Eu acho que o nosso alimento tem que nos dar energia, não nos tirar energia [...]. Eu não acredito em dietas. Eu acho que dieta é uma coisa que não é sustentável, não é uma coisa que você consegue manter durante muito tempo."

Ela buscou entender de onde vem o alimento que está ingerindo. "Eu quero saber de onde vem a comida. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Acho que a gente ficou mais preocupado com a aparência do que com o valor nutritivo das coisas, e, pra mim, o valor nutritivo e a nossa saúde é a coisa mais importante."

Alguns alimentos que Gisele consome:

Água com limão em jejum, uma mistura poderosa em termos nutricionais;

Muitos legumes e verduras orgânicos, em todas as refeições;

Frutas frescas (morangos, mirtilos, kiwi), ovos, abacate, pão sem glúten, chá de ervas, sopa, açaí, manteiga de coco. Aos finais de semana, panquecas de aveia;

Farinha branca e açúcar ela dispensa. Prefere grãos integrais, quinoa, milho, arroz integral, feijão e granola. Adoça o que precisa com mel, xarope de bordo, tâmaras;

Salmão selvagem e carnes mais magras, como pato e frango orgânicos.

Novo livro

Em "Nutrir: receitas simples para corpo e alma", a modelo mostra receitas que usa no dia a dia e apresenta indicações para quem tem vontade de mudar a forma como se relaciona com a comida. Para Gisele, qualquer pessoa pode embarcar no caminho de uma alimentação melhor, uma vez que conseguiu ter sua própria virada de chave.