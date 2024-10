Por que a gente encolhe ao envelhecer? Há diferença entre homens e mulheres

Um processo gradual

Demoramos a perceber que estamos ficando mais baixos porque não é algo que acontece da noite para o dia. A redução da altura pode começar aos 30 anos, mas ocorre tão lentamente que notamos alguma diferença apenas por volta dos 40 ou 45 anos, e ela só fica evidente a partir dos 60 anos.

Estudos indicam que ao longo da vida adulta nós encolhemos, em média, de dois a quatro centímetros, cerca de 0,1 centímetro por ano. Essa perda varia de pessoa para pessoa e depende de fatores genéticos, hábitos de vida e alimentação.

E é claro, das mudanças que os anos trazem ao nosso corpo. As alterações principais que levam à diminuição do indivíduo acontecem na coluna. Mas alterações do arco plantar e deformidades em joelhos também podem contribuir.

No caso da espinha dorsal, essas modificações ocorrem especialmente nos 23 discos intervertebrais, que têm a função de absorver o impacto entre as vértebras.

Roger Härtl, chefe de cirurgia da coluna do New York-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, afirmou ao jornal The New York Times que os discos são compostos por aproximadamente 88% de água e têm uma consistência gelatinosa. Durante o dia, eles são comprimidos à medida que a posição ereta, os movimentos e a vibração espremem o fluido para fora. À noite, quando estamos com o corpo na horizontal e em repouso, os discos reabsorvem esse fluído como se fossem esponjas.