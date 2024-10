Ginkgo biloba: para que serve a planta, como tomar e quais os riscos

Trata dores de cabeça

O ginkgo biloba é usado na medicina tradicional chinesa como tratamento popular para dores de cabeça e enxaqueca. O benefício ocorre por conta dos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes presentes na planta medicinal. Além disso, ajuda a diminuir o estresse e aumenta o fluxo sanguíneo, o que melhora os sintomas.

Diminui labirintites e tonturas

Outro benefício do ginkgo biloba é ajudar a combater sintomas de tontura ou perda de equilíbrio, provocadas pela labirintite (inflamação no labirinto, que é uma região do ouvido interno). Isso porque melhora a circulação sanguínea da parte interna do ouvido.

Como tomar?

O ginkgo biloba pode ser encontrado em forma de cápsulas, comprimidos e/ou solução oral preparados com extrato padronizado, com prescrição médica. Também é possível preparar um chá com as folhas secas, mas os especialistas não recomendam esta forma de consumo.