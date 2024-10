Mecanismo que ativa produção de glicose no fígado em estresse é revelado

Um estudo brasileiro publicado em agosto na revista Metabolism detalhou a morfologia dos nervos no fígado e seu papel no controle da glicose em situações de estresse.

A pesquisa, realizada em camundongos, revelou que, em resposta ao frio, os nervos simpáticos (que controlam as respostas involuntárias do corpo, principalmente as reações ao estresse, como "luta ou fuga") liberam noradrenalina, aumentando a produção de glicose no fígado.

Essa ativação envolve moléculas específicas, como a proteína CREB e seu ativador CRTC2, que foram pouco exploradas até agora.