Maestro João Carlos Martins descobre 'câncer agressivo': quais os sinais?

O maestro João Carlos Martins, 84, revelou neste domingo (27) que foi diagnosticado com um câncer agressivo na próstata e passou por uma cirurgia.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o maestro comentou que passou por momentos dramáticos no pós-operatório e que acredita estar curado. "Era um câncer agressivo. A operação [no fim de março] durou 4h20 e foi um sucesso de 100%. Mas o pós-operatório foi um grande problema. Eu nunca vivi algo tão dramático."