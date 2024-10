Segredo do sucesso na dieta: genes da 'magreza' podem dobrar perda de peso

O segredo para uns perderem mais peso do que outros com exercícios está em uma combinação de 14 "genes da magreza", concluiu um estudo da Universidade de Essex, no Reino Unido, publicado em 18 de setembro no periódico Research Quarterly for Exercise and Sport.

O experimento

Pessoas com mais genes da magreza e com menos foram colocadas sob o mesmo regime de exercícios. O time liderado por Henry Chung, especialista em esporte e ciência do exercício, separou 38 participantes entre 20 e 40 anos em dois grupos: aqueles que possuíam a maioria dos marcadores para estes genes e outros que possuíam menos.

Aqueles com mais genes da magreza perderam 5 kg. É o dobro de peso perdido pelos colegas sem tantos marcadores, que eliminaram em média 2 kg. Ambos os grupos aderiram a uma rotina de corrida por uma rota determinada durante 20 a 30 minutos, três vezes por semana, durante o experimento de oito semanas. Mas eles foram instruídos a seguirem sua alimentação e hábitos de vida normais e a não complementar as atividades físicas com nenhum outro exercício.