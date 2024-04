Controle a balança: 3 hábitos que ajudam você a não engordar

Veja dicas que vão ajudar você a manter o peso saudável e fugir dessas complicações:

Legumes e verduras sempre Esses vegetais devem estar presentes no almoço, no jantar e até no café da manhã —faça uma omelete com tomate, espinafre ou brócolis, por exemplo. Além de ricos nutricionalmente, verduras e legumes são fontes de fibras. Essas substâncias dão saciedade (fazendo com que você coma menos) e tornam a absorção dos carboidratos mais lenta, evitando picos de insulina (hormônio associado ao estoque de gordura corporal).

Faça das frutas sua sobremesa Evite comer doces no dia a dia e crie o hábito de consumir frutas após as refeições (ou nos lanches). Para matar o desejo por doces com frutas, escolha as mais maduras.

Vá treinar! A prática regular de exercícios contribui de forma "indireta" com a boa alimentação. Isso por que ajuda a controlar o estresse e a ansiedade, emoções que muitas pessoas costumam descontar na comida, exagerado nos doces e fast-food. Só não caia no erro de achar que por ter gastado calorias no treino você está livre para comer o que quiser.

