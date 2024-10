Qual a melhor coisa a se dizer para uma pessoa com doença terminal?

"Há casos em que eles tentam falar, mas são 'cortados' pelos filhos, que não sabem lidar com o sofrimento, com frases do tipo: 'Não, pai, você não vai morrer, não fala isso'. Então já cria um bloqueio", explica.

Família e cuidadores devem convidar a pessoa no fim da vida para falar a respeito do que pensa sobre o tema. Esse diálogo é defendido por possibilitar um maior entendimento da complexidade da pessoa em suas dimensões sociais, culturais, psicológicas e espirituais, e a promoção e melhora da qualidade de vida.

Frases que devem ser ditas

Imagem: Getty Images

Falar sobre a morte é necessário para que o paciente terminal possa tomar decisões, se preparar, tirar dúvidas. Omitir é tão ruim quanto mentir, pois ele pode se sentir apreensivo, triste e, se descobrir, traído.

"Em se tratando do idoso, ele também sofre mais pela família, mas com a gente ele consegue se abrir, falar melhor dos seus medos, de como quer seu velório, a roupa que quer ser sepultado, para quem quer deixar tal coisa, e a gente faz essa intermediação, acolhe e prepara os filhos", diz a psicóloga.