Quer ser pai? Se planeje: idade do homem também pode afetar fertilidade

A idade avançada do homem ainda está associada à redução da concentração, motilidade e morfologia dos espermatozoides - e isso pode levar à diminuição da qualidade seminal, com o aumento da fragmentação do DNA e o maior risco de anomalias genéticas transmissíveis ao feto.

Quanto mais ciclos celulares existem na célula produtora de espermatozoides, maior o risco de ela sofrer mutações ao longo do tempo. Com o envelhecimento e a perda de mecanismos de reparação celular, essas mutações não conseguem ser naturalmente corrigidas.

"Com isso, espermatozoides alterados começam a aparecer na ejaculação. Quando esse espermatozoide entra no óvulo, ele entrega uma qualidade genética ruim, fragmentada, com maiores riscos de mutações de genes", explica o urologista Daniel Suslik Zylbersztejn, especialista em reprodução humana do Hospital Israelita Albert Einstein.

Outras possíveis consequências são o embrião não ter força para gerar uma gravidez ou, caso ocorra, a gestação ter menos qualidade para seguir adiante, aumentando o risco de abortamento e até mesmo de doenças no feto.

Do ponto de vista materno, o conhecimento da ciência em torno das possíveis complicações de uma gestação da mulher em idade mais avançada está muito bem estabelecido e difundido e, por isso, pouco se fala sobre os riscos por trás da idade do pai.

"A literatura tem muito mais estudos envolvendo a idade da mulher do que estudos que avaliam a idade paterna. Uma pesquisa básica no PubMed aponta 65 mil trabalhos envolvendo a idade da mulher, contra 5.000 trabalhos estudando a idade paterna. Isso explica por que existe uma conscientização tão grande sobre a idade materna e a saúde da prole, em comparação com os riscos da idade paterna", compara Zylbersztejn.