DPOC: aposentadorias precoces custam R$ 566,7 milhões em 10 anos no Brasil

Quando a concentração de oxigênio no sangue está muito baixa, a pessoa pode fazer terapia para suplementar. Outras formas importantes de prevenção são a prática de exercícios físicos e tomar a vacina contra gripe e pneumonia, já que as infecções respiratórias disparam as crises e podem agravar o quadro.

*Com informações de matéria publicada em 31/05/2022.