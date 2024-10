Não é só cigarro que aumenta casos de câncer de pulmão na América Latina

Há outros exemplos de ocupações de maior risco, que são frequentes em países da região, como mecânicos e trabalhadores de fábricas têxtil, metalúrgica, de metal pesado, entre outras.

bitucas cigarro lixo poluição descarte incorreto tabagismo tabaco fumar ilustrativa Imagem: porpeller/Getty Images/iStockphoto

Corrales esclarece ainda que mais pesquisas são necessárias para entender as particularidades do câncer de pulmão na região latino-americana. No entanto, o "comportamento" da doença já se mostra totalmente diferente em relação à Europa.

Na Europa, as pessoas fumam muito mais do que na América Latina, por exemplo. Mas aqui estamos vendo um aumento do câncer em não fumantes de forma muito mais frequente do que em outras partes do mundo.

E os cigarros eletrônicos?

Corrales explicou que, mesmo sem grandes estudos sobre o assunto, é possível que as pessoas que usam cigarro eletrônico tenham risco aumentado para o câncer de pulmão.