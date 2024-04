'Tinha palpitações e suava frio': ele narra saga para deixar de fumar

"Luta é diária, mas vale o esforço"

"Neste período, consegui parar de fumar. Me sentia ótimo! Estava usando outro medicamento para ansiedade, tomando com a bupropiona em conjunto, tudo com acompanhamento médico. Esse combo de remédios me deixou muito disposto e com energia.

Ele está na terceira tentativa de parar de fumar Imagem: Arquivo pessoal

Com ajuda da psiquiatra e do cardiologista, resolvemos ir reduzindo o Bup, só que fiquei deprimido. Com isso, tivemos que trocar a medicação psiquiátrica por causa dessa questão. Fizemos alguns testes e resolvemos optar por um outro que começou a me fazer bem.

O processo todo de tomar e parar o BUP no tratamento do tabagismo foi muito difícil. Me gerou ansiedade e depois até um início de quadro depressivo.

Mas isso me estimulou a nunca mais voltar a fumar, porque não quero passar por isso de novo.